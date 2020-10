Coronavirus, il bollettino da Magione: classe delle medie in quarantena, 42 positivi in città

"Crescono a 42 le persone positive al coronavirus sul territorio comunale con circa 160 isolamenti in corso. I nuovi casi riguardano famiglie già in quarantena da giorni. Buone per tutti loro le condizioni generali di salute". A darne notizia è il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, che stila il bollettino quotidiano della situazione coronavirus.

"Una nuova classe della scuola secondaria inferiore “Giuseppe Mazzini” andrà in quarantena a causa di un nuovo caso di positività tra gli alunni. Le famiglie interessate sono già state avvertite dalla scuola. Uno stop che in base alle indicazioni di USL Umbria 1 avrà conseguenze sul traporto scolastico con la quarantena anche per i compagni di scuolabus", spiega ancora il sindaco.

E ancora: "Il quadro sanitario a Magione è il seguente: 42 positivi, 26 guariti, 160 in isolamento, 1037 in isolamento concluso".