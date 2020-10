Coronavirus, il bollettino da Magione: 8 nuovi positivi e due guariti

"Magione raggiunge quota 122 attualmente positivi". Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, aggiorna il bollettino con un post su Facebook. "Il quadro sanitario a Magione - spiega - è il seguente: 122 attualmente positivi (+8), 38 guariti (+2), 171 in isolamento, 1215 in isolamento concluso, 1 classe scolastica in isolamento (invariato)".

E ancora: "La crescita dei contagi, a livello locale e nel resto dell'Umbria, - scrive il sindaco Giacomo Chiodini - non si arresta. Se sul territorio comunale si è arrivati a 122 (+8) casi attivi con due guarigioni, a livello regionale gli attualmente positivi sono 3635 (+360)".

Il tasso di contagiati tra la popolazione di Magione, spiega, "è pari a 7,8 per mille abitanti, un dato che ci fa rientrare tra i dieci comuni più colpiti in Umbria assieme alle vicine realtà di Passignano, Tuoro, Corciano. Nella confinante città di Perugia si sono superati i mille attualmente positivi".