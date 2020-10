Coronavirus, il bollettino da Magione: tre nuovi contagi e un guarito

"Casi positivi a quota 61, tre in più rispetto a ieri con una nuova guarigione. Buoni al momento gli esiti dei tamponi sugli alunni in quarantena: attesa per il rientro in classe di diversi di loro". Ad annunciarlo, con l'aggiornamento serale, è il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini. "Il quadro sanitario a Magione - spiega nel post su Facebook - è il seguente: 61 attualmente positivi, 27 guariti, 138 in isolamento, 1062 in isolamento concluso".

Ancora il sindaco: "Rallenta il trend di crescita dei casi a Magione. Dopo i picchi dei giorni scorsi il numero degli attualmente positivi a livello comunale si assesta attorno alla sessantina. Buone per tutti loro le condizioni di salute, in genere con sintomi lievi o asintomatici. Solo una persona ricoverata che comunque non sembra presentare elementi di particolare preoccupazione rispetto al quadro clinico. Incoraggiante la notizia di una nuova guarigione: la terza ormai di questa "seconda ondata"".