Coronavirus, il bollettino da Magione del 13 novembre: 172 gli attualmente positivi

"A Magione si registra una stabilità dei contagi: 172 attualmente positivi, frutto di undici guarigioni e dieci nuovi casi". Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, aggiorna il bollettino del coronavirus al 13 novembre con un post su Facebook.

Spiega il primo cittadino: "Sono tutti asintomatici al momento i sei ospiti del centro diurno per persone con disabilità di Sant'Arcangelo, risultati positivi dopo uno dei diversi screening effettuati in queste settimane all'interno delle strutture di comunità del Trasimeno. Tutti negativi gli operatori. A livello comunale sono ancora sette le persone ricoverate, di cui quattro in terapia intensiva".

"Il quadro sanitario a Magione - sottolinea il sindaco Chiodini - è il seguente: 172 positivi (+1), 178 guariti (+11), 5 decessi, 198 in isolamento, 1.578 in isolamento concluso, 7 ricoverati (di cui 4 in terapia intensiva)".