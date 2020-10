Coronavirus, Magione: insegnante positivo al Covid-19, classe in quarantena

"Due guarigioni e un nuovo positivo. Una classe in quarantena a San Feliciano. Tutti negativi al secondo tampone gli ospiti di Ex Ospedaletto". Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, stila il punto con l'aggiornamento via Facebook della situazione Covid-19 nel comune. "Il quadro sanitario a Magione -scrive il primo cittadino è il seguente: 139 attualmente positivi (-1), 43 guariti, 1 decesso, 170 in isolamento, 1225 in isolamento concluso, 1 classe scolastica in isolamento".

E ancora: "Una classe scolastica delle elementari di San Feliciano, a causa della positività di un'insegnante, è in isolamento. Speriamo, come già accaduto in tutte le altre situazioni analoghe, che gli alunni possano tornare a scuola rapidamente. Ottima invece la notizia che al secondo screening molecolare, dopo una positività registrata la scorsa settimana, nessuno degli ospiti della struttura residenziale "Ex Ospedaletto" sia risultato positivo. Va invece in isolamento un operatore in quanto contagiato anche se asintomatico".