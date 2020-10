Coronavirus, la proposta del sindaco a Regione e Usl: "Necessario rafforzare il tracciamento, pronti a offrire personale in aiuto"

Personale in aiuto di Regione e Usl Umbria 1 per rafforzare il tracciamento dei contatti dei positivi al coronavirus. La proposta arriva da Magione il giorno dopo la richiesta delle Regioni al Governo ed è firmata dal sindaco Giacomo Chiodini. "E' imprescindibile rafforzare l'azione di tracciamento dei contatti dei casi positivi sul territorio - spiega il primo cittadino di Magione - . Gli enti locali possono offrire, come già in parte stanno facendo, aiuto per consentire che non ci siano passi indietro in materia di indagini epidemiologiche, che rappresentano un'azione di prevenzione irrinunciabile per arginare il contagio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "Siamo pronti – aggiunge – anche a offrire personale pur di evitare che vi sia una riduzione di questo tipo di attività. Fino ad ora il lavoro svolto dal dipartimento di prevenzione del distretto Usl del Trasimeno è stato encomiabile, ma si rischia con questi ritmi di crescita, e l'attuale numero limitato di persone operative, di non riuscire a coprire tutti i casi che stanno emergendo. Sui tamponi inoltre – conclude Chiodini – è opportuno fare il possibile perché vengano eseguiti in maniera capillare a tutti i contatti stretti di caso anche se asintomatici".