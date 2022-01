Coronavirus, la mappa del rischio dell'Unione Europea: tutta l'Italia in rosso scuro

Tutta Italia in rosso scuro (la fascia con più di 500 casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti) nella nuova mappa del rischio contagio da coronavirus del Centro europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (Ecdc) dell'Unione Europea aggiornata al 20 gennaio. Rispetto al 13 gennaio l'Umbria resta in fascia rosso scuro.

Cosa significano i colori della mappa dell'Ecdc

I colori della mappa dell'Ecdc non corrispondono alle fasce a colori italiane. Il sistema segue altri parametri.

Verde - Se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%; o se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività al test inferiore all'1%

Arancione - Se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è pari o superiore al 4%; o il tasso di notifica a 14 giorni è pari o superiore a 50 e inferiore a 75 e il tasso di positività al test è pari o superiore all'1%; o il tasso di notifica a 14 giorni è compreso tra 75 e 200 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%

Rosso - Se il tasso di notifica cumulativo di casi COVID-19 di 14 giorni varia da 75 a 200 e il tasso di positività al test dei test per l'infezione da COVID-19 è del 4% o più; se il tasso di notifica cumulativo dei casi COVID-19 di 14 giorni è superiore a 200 ma inferiore a 500

Rosso scuro - Se il tasso di notifica cumulativo dei casi COVID-19 di 14 giorni è 500 o più

La mappa si basa sui dati che vengono comunicati da tutti gli Stati membri dell'Ue al database europeo di sorveglianza (TESSy) entro le 23:59 di ogni martedì. La mappa, ricorda il sito dell'Ecdc, viene pubblicata tutti i giovedì "a sostegno della raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato alla restrizione della libera circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19".