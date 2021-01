Coronavirus, 5 e 6 gennaio in zona rossa: cosa si può fare e cosa è vietato

Dopo il 'break di ieri in arancione, l'Italia sarà di nuovo in zona rossa oggi (martedì 5 gennaio) e domani, giorno dell'Epifania e ultimo regolato dal 'Decreto Natale', mentre il Consiglio dei Ministri nella notte scorsa ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio.

Oggi e domani dunque negozi chiusi dunque tranne quelli di beni di prima necessità, solo asporto (dalle 5 alle 22) e consegna a domicilio per le attività di ristorazione, divieto di uscire di casa se non per ragioni di lavoro, salute o necessità e urgenza da giustificare tramite autocertificazione anche se resta valida la deroga disposta dal decreto legge 172/2020 per andare da parenti e amici al massimo in due persone ma una sola volta al giorno, accompagnati da minori under 14 o disabili (sempre comunque prima delle 22, orario d'inizio del coprifuoco che dura fino alle 5). I chiarimenti del governo con le Faq aggiornate...

