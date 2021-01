Coronavirus, lunedì 4 gennaio in 'zona arancione': cosa si può fare e cosa è vietato 

Dopo un inizio di 2021 in 'zona rossa' oggi (lunedì 4 gennaio) break in 'zona arancione' per l'Italia, che tornerà poi al massimo delle restrizioni anti-Covid domani e mercoledì 6 gennaio in attesa delle decisioni del governo per i giorni successivi fino al 15 gennaio, termine di scadenza delle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza coronavirus prese dell'esecutivo con il Dpcm del 3 dicembre 2020.

Oggi dunque più libertà negli spostamenti (dalle 5 alle 22 non è necessario motivare con autocertificazione gli spostamenti all’interno del proprio comune) e negozi aperti con limitazioni però per le attività di ristorazione (bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti potranno rimanere aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario ma comunque nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti).

A chiarire cosa si può fare e cosa è vietato in 'zona aranzione' è comunque lo stesso governo, che nelle Faq aggiornate pubblicate sul sito di Palazzo Chigi fornisce i chiarimenti necessari e risponde alle domande più frequenti dei cittadini. Eccole...

SPOSTAMENTI/1

SPOSTAMENTI/2

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

LAVORO

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

UFFICI PUBBLICI

UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

