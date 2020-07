Coronavirus: Speranza elimina l'Algeria dalla 'white list' e proroga le misure per chi arriva da Romania e Bulgaria

Novità in tema di confini nazionali. Il Ministero della Salute, per contrastare il rischio d'importazione di nuovi casi di coronavirus dall'estero, ha annunciato la proroga delle misure restrittive per chi è stato in Romania e Bulgaria e l'eliminazone dell'Algeria dalla 'white list'.

"Il ministro Roberto Speranza si legge in una nota ufficiale del dicastero -, vista l’evoluzione del quadro epidemiologico, ha firmato l’ordinanza con cui si elimina l’Algeria dalla lista di paesi extra Ue i cui cittadini hanno possibilità di accesso in Italia, con obbligo di quarantena, anche senza i comprovati motivi di urgenza. Nella stessa ordinanza, il ministro ha inoltre prolungato le misure restrittive per chi è stato in Romania e Bulgaria".