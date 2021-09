Coronavirus, solo quattro regioni a rischio basso: c'è anche l'Umbria, ecco i dati

C'è anche l'Umbria (insieme a Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta) secondo le agenzie di stampa tra le uniche quattro regioni con classificazione complessiva di rischio bassa nella bozza del monitoraggio settimanale (dati al relativi alla settimana 23-29 agosto) all'esame della Cabina di regia del governo.

Questi i dati dell'Umbria: incidenza dei casi a 7 giorni per 100mila abitanti (per il periodo 27 agosto 2 settembre) a 78,3; tasso di occupazione dei posti letto in area medica del 7% al 31 agosto e percentuale di occupazione di posti letto in terapia intensiva (in base alle disposizioni del Dl n.105 del 23 luglio scorso) al 4,7% sempre al 31 agosto.