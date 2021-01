Pensioni di febbraio, data del pagamento e calendario in ordine alfabetico per il ritiro alle Poste

L’anticipo esteso dall'Inps anche per il prossimo mese, al fine di consentire l'accesso agli uffici postali in piena sicurezza e nel rispetto delle misure anti-Covid

Anche nel mese di febbraio, come in quelli scorsi, l'Inps anticiperà il pagamento delle pensioni "al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19".

Di seguito il calendario, suddiviso in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

A-B Lunedì 25 gennaio

C-D Martedì 26 gennaio

E-K Mercoledì 27 gennaio

L-O Giovedì 28 gennaio

P-R Venerdì 29 gennaio

S-Z Sabato 30 gennaio

"Si ricorda agli interessati - spiega l'Inps - che si tratta esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso".