Coronavirus e indice Rt, il report del Ministero della Salute: i dati delle Regioni

Il Ministero della Salute ha pubblicato il report del monitoraggio settimanale del coronavirus. Nella settimana dal primo al 7 febbraio "l’incidenza a livello nazionale è sostanzialmente stazionaria e l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari 0,95 (range 0,86– 1,06), in lieve crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che comprende l’uno".

L'Umbria, che resta in zona arancione, è classificata come 'a rischio alto'. L'indice Rt del report regionale è di 1.24 (con un range da 1.1 a 1.39). Come si legge nel report "Due Regioni/Province autonome sono classificate a rischio alto (PA Bolzano/Bozen, Umbria), dieci a rischio moderato (di cui cinque ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e nove con rischio basso. Peggiora la trasmissione rispetto alla scorsa settimana con sette Regioni/PPAA che hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2".

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, spiega una nota del Ministero, "sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, sta per firmare nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 14 febbraio. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento". La Sicilia, invece, "passa in zona gialla a scadenza della vigente ordinanza".

