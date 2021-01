Coronavirus, indice Rt: il monitoraggio del Ministero della Salute, i dati delle regioni

Il Ministero della Salute pubblica il report del monitoraggio dell'Istitituto superiore di sanità dell'indice Rt del coronavirus. "L’epidemia - si legge sul sito del Ministero - resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. L’attuale quadro a livello nazionale sottende infatti forti variazioni inter-regionali con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’elevata incidenza impongono comunque incisive misure restrittive".

Secondo il report in Umbria l'indice Rt è di 1.11 (range 0.93-1.37).

Nella settimana in valutazione (11 gennaio - 17 gennaio 2021), spiega il Ministero della Salute, "si osserva una lieve diminuzione della incidenza nel Paese (145,20 per 100.000 abitanti). La diminuzione dell’incidenza è avvenuta nonostante l’estensione dal 15 gennaio della definizione di caso. L’incidenza in decrescita, tuttavia, è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Il servizio sanitario ha mostrato i primi segni di criticità quando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100.000 in sette giorni e una criticità di tenuta dei servizi con incidenze elevate".

Nel periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici "è stato pari a 0,97 (range 0,85– 1,11), in diminuzione dopo cinque settimane di crescita".

In molte Regioni "c’è un rischio moderato/alto anche in presenza di una lieve diminuzione della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2; resta, infatti, elevato l’impatto sui servizi assistenziali nella maggior parte delle Regioni".

Coronavirus, indice Rt: i dati delle Regioni