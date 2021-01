Coronavirus, indice Rt: il monitoraggio del Ministero dalla Salute, i dati delle Regioni

Ecco il report del Ministero della Salute per la settimana dal 18 al 24 gennaio

Coronavirus, ecco il report del Ministero della Salute per la settimana dal 18 al 24 gennaio. "La situazione complessiva, sia in termini di incidenza che di impatto sui servizi assistenziali - si legge sul sito del Ministero - , mostra lievi segnali di miglioramento, nonostante una fase prolungata ed estesa di interventi di mitigazione in gran parte del territorio".

L’epidemia, spiega ancora il report, "resta pertanto in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero garantite rigorose misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone".

Nel periodo 06 gennaio – 19 gennaio, spiega il Report, "l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,84 (range 0,75– 0,98), in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l’uno".

Report regionali