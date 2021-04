Coronavirus e indice Rt, il monitoraggio settimanale: le anticipazioni della Cabina di Regia

L'Istituto Superiore di Sanità: "Incidenza in calo ma sempre alta. Occupazione terapie intensive oltre la soglia critica per 14 Regioni"

"Continua la diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente (232.7 per 100.000 abitanti (22/03/2021-28/03/2021) vs 240,3 per 100.000 abitanti (15/03/2021-21/03/2021), dati flusso ISS".

A dirlo è la Cabina di Regia in una nota pubblicata sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità in cui si anticipano alcuni dati del report settimanale sull'emergenza coronavirus in Italia. Una nota in cui si sottolinea come "l’incidenza, comunque, resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti".

Si analizzano poi i dati relativi all'indice Rt: "Nel periodo 10-23 marzo 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,98 (range 0,87– 1,11), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto uno, anche se il limite superiore lo supera".

L'analisi si sposta poi sulla situazione negli ospedali: "Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (41% vs 39% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento da 3.546 (23/03/2021) a 3.716 (30/03/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche in aumento e sopra la soglia critica (44%) con un aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree: da 28.428 (23/03/2021) a 29.231 (30/03/2021). Rimane alto il numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (14 Regioni/PPAA vs 12 della settimana precedente)".

E fine: "In diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (49.186 vs 53.837l la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (34,4% vs 33,8% la scorsa settimana)".