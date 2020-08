Coronavirus in Umbria, il bollettino del 20 agosto: 17 nuovi positivi

Diciasette nuovi positivi al coronavirus in Umbria. Secondo i dati del bollettino della Regione Umbria aggiornato al 20 agosto sono 117 gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Eseguiti 1.527 tamponi nelle ultime 24 ore. Sono 11 le persone ricoverate in ospedale, di cui una in terapia intensiva (-1 rispetto al 19 agosto).

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1.580 i casi di positività al coronavirus registrati in Umbria, i guariti sono 1383, i deceduti sono 80 e i tamponi eseguiti 138.051.