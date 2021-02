Coronavirus in Umbria, i dati del 6 febbraio: comune per comune

Otto persone decedute, 351 nuovi positivi e 159 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 11.21 del 6 febbraio, sono 6.582 (+184 rispetto al 5 febbraio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.270 tamponi molecolari e 4.679 test antigenici in tutta la regione.

Al 6 febbraio sono 458 (+15 rispetto al 5 febbraio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 70 (+4 rispetto al 5 febbraio) in terapia intensiva, e 6.124 (+163 rispetto al 5 febbraio) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 38.102 (+351 rispetto al 5 febbraio) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 30.689 (+159 rispetto al 5 febbraio) i guariti, 831 (+8 rispetto al 5 febbraio) i decessi, 616.821 (+4.270 rispetto al 5 febbraio) i tamponi molecolari e 55.018 (+4.679 rispetto al 5 febbraio) i testi antigenici eseguiti.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva. Al momento SONO AGGIORNATI SOLO POSITIVI TOTALI, ATTUALI POSITIVI, GUARITI, DECESSI nel corso della notte sarò aggiornata tutta la tabella

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI (alle ore 11.52 del 4 febbraio) - Acquasparta 149 (+1) casi di positività, Allerona 55 (+4), Alviano 49, Amelia 458 (+1), Arrone 68, Assisi 1.476 (+20), Attigliano 72, Avigliano Umbro 59, Baschi 37 (+1), Bastia Umbra 1.296 (+46), Bettona 244 (+4), Bevagna 269 (+5), Calvi dell’Umbria 50, Campello sul Clitunno 60 (+1), Cannara 207 (+9), Cascia 128, Castel Giorgio 645 (+1), Castel Ritaldi 124 (+3), Castel Viscardo 54, Castiglione del Lago 446 (+6), Cerreto di Spoleto 33 (+2), Citerna 103 (+6), Città della Pieve 197 (+4), Città di Castello 1.504 (+50), Collazzone 167 (+14), Corciano 1.159 (+15), Costacciaro 29, Deruta 428 (+9), Fabro 62 (+2), Ferentillo 45, Ficulle 26 (+4), Foligno 2.277 (+99), Fossato di Vico 70, Fratta Todina 80 (+1), Giano dell’Umbria 201 (+7), Giove 76, Gualdo Cattaneo 237 (+4), Gualdo Tadino 717 (+69), Guardea 34, Gubbio 1.402 (+37), Lisciano Niccone 22, Lugnano in Teverina 52, Magione 773 (+7), Marsciano 728 (+43), Massa Martana 97, Monte Castello di Vibio 39 (+1), Montecastrilli 198 (+3), Montecchio 18, Montefalco 207 (+5), Montefranco 23, Montegabbione 16, Monteleone di Spoleto 8, Monteleone d'Orvieto 9, Monte Santa Maria Tiberina 29 (+2), Montone 63 (+2), Narni 617 (+5), Nocera Umbra 197 (+5), Norcia 195, Orvieto 445 (+2), Otricoli 47, Paciano 29, Panicale 206 (+1), Parrano 12, Passignano sul Trasimeno 259 (+4), Penna in Teverina 14, Perugia 8.454 (+160), Piegaro 101 (+1), Pietralunga 46, Poggiodomo 0, Polino 8, Porano 47, Preci 24, San Gemini 260 (+1), San Giustino 293, Sant’Anatolia di Narco 28 (+2), San Venanzo 64 (+2), Scheggia e Pascelupo 23 )+1), Scheggino 40, Sellano 39 (+1), Sigillo 49 (+1), Spello 377 (+11), Spoleto 1.353 (+38), Stroncone 148, Terni 4.450 (+34), Todi 467(+13), Torgiano 363 (+9), Trevi 342 (+7), Tuoro sul Trasimeno 159 (+10), Umbertide 701 (+26), Valfabbrica 164 (+8), Vallo di Nera 11, Valtopina 44 (+3).

Dei 38.102 casi di positività riscontrati finora in Umbria sono 1.518 (+2) quelli di persone di fuori regione.

ATTUALMENTE POSITIVI (alle ore 11.21 del 6 febbraio) - Acquasparta 4 casi di positività, Allerona 7 (+3), Alviano 3, Amelia 109 (-3), Arrone 3, Assisi 125 (+12), Attigliano 09 (-1), Avigliano Umbro 08 (-4), Baschi 3 (+1), Bastia Umbra 214 (+43), Bettona 43 (+1), Bevagna 88 (+5), Calvi dell’Umbria 9, Campello sul Clitunno 9 (+1), Cannara 27 (+6), Cascia 1, Castel Giorgio 2 (+1), Castel Ritaldi 17 (+3), Castel Viscardo 2, Castiglione del Lago 68 (+4), Cerreto di Spoleto 4 (+2), Citerna 21 (+5), Città della Pieve 53 (+4), Città di Castello 229 (+30), Collazzone 46 (+7), Corciano 155 (+11), Costacciaro 5, Deruta 137, Fabro 15 (+2), Ferentillo 7, Ficulle 7 (+4), Foligno 614 (+51), Fossato di Vico 2, Fratta Todina 25 (-4), Giano dell’Umbria 71 (+7), Giove 1 , Gualdo Cattaneo 30 (+3), Gualdo Tadino 56 (+3), Guardea 1, Gubbio 191 (+19), Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 3 (-1), Magione 167 (-12), Marsciano 203 (+21), Massa Martana 8 (-3), Monte Castello di Vibio 7, Montecastrilli 19 (+2), Montecchio 4 (+2), Montefalco 42 (+2), Montefranco 0, Montegabbione 7 (-1), Monteleone di Spoleto 2, Monteleone d'Orvieto 1, Monte Santa Maria Tiberina 6 (-1), Montone 18 (+2), Narni 39 (+3), Nocera Umbra 57 (-2), Norcia 6 (-4), Orvieto 24 (+2), Otricoli 7, Paciano 4, Panicale 34 (-5), Parrano 1, Passignano sul Trasimeno 44 (+3), Penna in Teverina 4, Perugia 1.684 (+69), Piegaro 14 (-1), Pietralunga 0 (-1), Poggiodomo 0, Polino 0, Porano 1, Preci 0 (, San Gemini 4, San Giustino 80 (+13), Sant’Anatolia di Narco 12 (+2), San Venanzo 10 (-3), Scheggia e Pascelupo 3 (+1), Scheggino 12, Sellano 6 (+1), Sigillo 3 (+1), Spello 91 (+8), Spoleto 187 (+32), Stroncone 11 (-5), Terni 274 (-2), Todi 80 (+4), Torgiano 109 (+1), Trevi 57, Tuoro sul Trasimeno 29 (+10), Umbertide 114 (+22), Valfabbrica 25 (+8), Vallo di Nera 7, Valtopina 20 (+3).



Delle 6.191 persone attualmente positive sono 620 (+3) quelle di fuori regione.

GUARITI (alle ore 11.52 del 4 febbraio) - Acquasparta 142, Allerona 47, Alviano 46, Amelia 339 (+4), Arrone 57, Assisi 1.322 (+8), Attigliano 63 (+1), Avigliano Umbro 51 (4), Baschi 32, Bastia Umbra 1.062 (+6), Bettona 197 (+5), Bevagna 178, Calvi dell’Umbria 40, Campello sul Clitunno 49, Cannara 177 (+1), Cascia 124, Castel Giorgio 56, Castel Ritaldi 105, Castel Viscardo 51, Castiglione del Lago 367 (+2), Cerreto di Spoleto 29, Citerna 78 (+1), Città della Pieve 139, Città di Castello 1.237 (+20), Collazzone 119, Corciano 983(+4), Costacciaro 22, Deruta 281 (+8), Fabro 44, Ferentillo 36, Ficulle 18, Foligno 1.617 (+36), Fossato di Vico 68, Fratta Todina 54 (+5), Giano dell’Umbria 125, Giove 70, Gualdo Cattaneo 205 (+1), Gualdo Tadino 646 (+4), Guardea 32, Gubbio 1.194 (+18), Lisciano Niccone 22, Lugnano in Teverina 48, Magione 597 (+23), Marsciano 511 (+22), Massa Martana 87 (+3), Monte Castello di Vibio 32, Montecastrilli 178 (+1), Montecchio 13, Montefalco 159 (+3), Montefranco 23, Montegabbione 8 (+1), Monteleone di Spoleto 6, Monteleone d'Orvieto 8, Monte Santa Maria Tiberina 22 (+3), Montone 45, Narni 552 (+22), Nocera Umbra 137 (+7), Norcia 187 (+7), Orvieto 404, Otricoli 36, Paciano 24, Panicale 167 (+4), Parrano 11, Passignano sul Trasimeno 210 (+1), Penna in Teverina 10, Perugia 6.606 (+86), Piegaro 84 (+2), Pietralunga 45 (+1), Poggiodomo 0, Polino 7, Porano 42, Preci 24, San Gemini 249 (+1), San Giustino 209 (-1), Sant’Anatolia di Narco 15, San Venanzo 49 (+4), Scheggia e Pascelupo 18, Scheggino 28 (+1), Sellano 31, Sigillo 43, Spello 280 (+3), Spoleto 1.135 (+2), Stroncone 131 (+6), Terni 4.057 (+35), Todi 376 (+9), Torgiano 249 (+7), Trevi 273 (+7), Tuoro sul Trasimeno 127, Umbertide 579 (+3), Valfabbrica 136, Vallo di Nera 4, Valtopina 23.

Dei 30.304 positivi guariti sono 870 (0) quelli di fuori regione.

DECEDUTI (alle ore 11.52 del 4 febbraio) - Acquasparta 3, Allerona 1, Alviano 0, Amelia 10, Arrone 8, Assisi 29, Attigliano 0, Avigliano Umbro 0, Baschi 2, Bastia Umbra 20, Bettona 4, Bevagna 3, Calvi dell’Umbria 1, Campello sul Clitunno 2, Cannara 3 (+1), Cascia 3, Castel Giorgio 7, Castel Ritaldi 2, Castel Viscardo 1, Castiglione del Lago 11, Cerreto di Spoleto 0, Citerna 4, Città della Pieve 5, Città di Castello 38, Collazzone 2, Corciano 21, Costacciaro 2, Deruta 10 (+1), Fabro 3, Ferentillo 2, Ficulle 1, Foligno 46 (+2), Fossato di Vico 0, Fratta Todina 1, Giano dell’Umbria 5, Giove 5, Gualdo Cattaneo 2, Gualdo Tadino 15 (+1), Guardea 1, Gubbio 17, Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 1, Magione 22 (+2), Marsciano 14, Massa Martana 2, Monte Castello di Vibio 0, Montecastrilli 1, Montecchio 1, Montefalco 6, Montefranco 0, Montegabbione 1, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 0, Monte Santa Maria Tiberina 1, Montone 0, Narni 26, Nocera Umbra 3, Norcia 2, Orvieto 17, Otricoli 4, Paciano 1, Panicale 5 (+1), Parrano 0, Passignano sul Trasimeno 5, Penna in Teverina 0, Perugia 164 (+6), Piegaro 3, Pietralunga 1, Poggiodomo 0, Polino 0, Porano 4, Preci 0, San Gemini 7, San Giustino 4 (+1), Sant’Anatolia di Narco 1, San Venanzo 5(+1), Scheggia e Pascelupo 2, Scheggino 0, Sellano 2, Sigillo 3, Spello 6, Spoleto 31, Stroncone 6, Terni 119 (+1), Todi 11, Torgiano 5 (+1), Trevi 12, Tuoro sul Trasimeno 3, Umbertide 8 (+1), Valfabbrica 3, Vallo di Nera 0, Valtopina 1.

Delle 831 persone decedute sono 29 (dato invariato) quelle di fuori regione.

ISOLAMENTI CONTUMACIALI (alle ore 11.52 del 4 febbraio) - Acquasparta 3, Allerona 4, Alviano 3, Amelia 109 (-7), Arrone 2, Assisi 100 (+6), Attigliano 9 (-1), Avigliano Umbro 10 (-1), Baschi 2, Bastia Umbra 158 (+14), Bettona 38 (-1), Bevagna 81, Calvi dell’Umbria 9, Campello sul Clitunno 7 (-1), Cannara 19 (+2), Cascia 1, Castel Giorgio 1, Castel Ritaldi 14 (+5), Castel Viscardo 2, Castiglione del Lago 59 (+4), Cerreto di Spoleto 2 (+1), Citerna 16 (+2), Città della Pieve 42 (+2), Città di Castello 189 (+6), Collazzone 37, Corciano 135 (+1), Costacciaro 5, Deruta 128 (+5), Fabro 11, Ferentillo 7, Ficulle 1 (+1), Foligno 530 (+16), Fossato di Vico 2 (+1), Fratta Todina 26, Giano dell’Umbria 61, Giove 1 (-1), Gualdo Cattaneo 26 (+1), Gualdo Tadino 48 (+1), Guardea 1, Gubbio 162 (-5), Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 4, Magione 160 (-1), Marsciano 165 (-5), Massa Martana 11 (-1), Monte Castello di Vibio 7, Montecastrilli 16 (+1), Montecchio 2, Montefalco 38, Montefranco 0, Montegabbione 6, Monteleone di Spoleto 2, Monteleone d'Orvieto 1, Monte Santa Maria Tiberina 7, Montone 16, Narni 36 (+3), Nocera Umbra 57 (+5), Norcia 9, Orvieto 21 (+1), Otricoli 7, Paciano 4, Panicale 35 (+1), Parrano 1, Passignano sul Trasimeno 38 (+3), Penna in Teverina 2, Perugia 1.483 (+44), Piegaro 15 (+1), Pietralunga 1 (-1), Poggiodomo 0, Polino 0, Porano 1, Preci 0, San Gemini 4 (+1), San Giustino 62 (+9), Sant’Anatolia di Narco 9 (+6), San Venanzo 11, Scheggia e Pascelupo 1, Scheggino 12, Sellano 5 (+1), Sigillo 2, Spello 75 (+5), Spoleto 147 (+15), Stroncone 16, Terni 247 (+4), Todi 72 (+3), Torgiano 100 (+5), Trevi 55 (+1), Tuoro sul Trasimeno 16 (+2), Umbertide 87 (+4), Valfabbrica 15 (+2), Vallo di Nera 4 (+1), Valtopina 16 (+3).

Delle 5.753 persone in isolamento contumaciale sono 591 (+20) quelle di fuori regione.

RICOVERATI (alle ore 11.52 del 4 febbraio) - Acquasparta 0, Allerona 0, Alviano 0, Amelia 3, Arrone 1, Assisi 13, Attigliano 1, Avigliano Umbro 2 (+1), Baschi 0, Bastia Umbra 13 (+1), Bettona 4, Bevagna 2, Calvi dell’Umbria 0, Campello sul Clitunno 1, Cannara 2, Cascia 0, Castel Giorgio 0, Castel Ritaldi 0, Castel Viscardo 0, Castiglione del Lago 5, Cerreto di Spoleto 0, Citerna 0, Città della Pieve 7, Città di Castello 10, Collazzone 2, Corciano 9, Costacciaro 0, Deruta 9, Fabro 2, Ferentillo 0, Ficulle 2 (+1), Foligno 33 (-1), Fossato di Vico 0, Fratta Todina 3, Giano dell’Umbria 3, Giove 0, Gualdo Cattaneo 1, Gualdo Tadino 5 (-1), Guardea 0, Gubbio 10, Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 0, Magione 19, Marsciano 17, Massa Martana 0, Monte Castello di Vibio 0, Montecastrilli 1, Montecchio 0, Montefalco 2, Montefranco 0, Montegabbione 2, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 0, Monte Santa Maria Tiberina 0, Montone 0, Narni 4, Nocera Umbra 2 (-1), Norcia 1, Orvieto 1, Otricoli 0, Paciano 0, Panicale 3, Parrano 0, Passignano sul Trasimeno 3, Penna in Teverina 0, Perugia 132 (+7), Piegaro 0, Pietralunga 0, Poggiodomo 0, Polino 0, Porano 0, Preci 0, San Gemini 0, San Giustino 5, Sant’Anatolia di Narco 1 (-1), San Venanzo 2, Scheggia e Pascelupo 1 Scheggino 0, Sellano 0, Sigillo 0, Spello 8, Spoleto 8 (-2), Stroncone 0, Terni 29 (+2), Todi 4 (+1), Torgiano 8, Trevi 2, Tuoro sul Trasimeno 3, Umbertide 5, Valfabbrica 2, Vallo di Nera 3, Valtopina 1.

Dei 438 pazienti ricoverati sono 26 (+1) quelli di fuori regione.

COVID HOSPITAL', RICOVERI E TERAPIA INTENSIVA (alle ore 11.52 del 4 febbraio) - Ospedale da campo dell'Esercito: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 12 (-2) ricoverati. Ospedale di Branca: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (=) ricoverati. Ospedale di Città di Castello: in terapia intensiva 7 (=) pazienti su 39 (=) ricoverati. Ospedale di Foligno: in terapia intensiva 7 (=) pazienti su 43 (+1) ricoverati. Ospedale di Orvieto: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (=) ricoverati. Ospedale di Perugia: in terapia intensiva 21 (+1) pazienti su 120 (+11) ricoverati. Ospedale di Spoleto: in terapia intensiva 10 (+2) pazienti su 58 (=) ricoverati. Ospedale di Terni: in terapia intensiva 21 (=) pazienti su 96 (-3) ricoverati. Ospedale MVT Pantalla: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 39 (+2) ricoverati. Ospedale di Umbertide: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 31 (-1) ricoverati.

I Comuni con i pazienti in terapia intensiva: Amelia 2, Assisi 1, Attigliano 1, Avigliano Umbro 1, Bastia Umbra 1 (+1), Cannara 1, Castiglione del Lago 1, Città della Pieve 2, Città di Castello 1, Corciano 2, Deruta 2, Fabro 1, Foligno 8, Magione 1, Marsciano 3, Montecastrilli 1, Narni 1, Orvieto 1, Passignano sul Trasimeno 1, Perugia 25 (+3), San Giustino 1, Spoleto 1, Terni 2, Umbertide 1, Valfabbrica 1, Vallo di Nera 1.

Dei 66 ricoverati in terapia intensiva sono 2 (-1) quelli di fuori regione.

'COVID HOSPITAL',