Coronavirus in Umbria, certificazioni per l’esenzione dalla vaccinazione: cosa cambia dal 28 febbraio

A partire dal 28 febbraio in Umbria non avrà validità la certificazione cartacea per l’esenzione dalla vaccinazione anti-Covid. A comunicarlo è la Regione, spiegando in una nota che da quella datà sarà valida "quella digitale registrata nella piattaforma nazionale".

Per quanto riguarda invece "i cittadini interessati all’emissione del green pass online, all’incirca un migliaio in tutta l’Umbria - spiegano ancora dalla Regione -, potranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta".