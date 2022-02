Coronavirus, il vaccino Novavax arriva in Umbria

Il vaccino Novavax arriva in Umbria. Poste Italiane annuncia con una nota che "sono diretti a Perugia i furgoni Sda, in collaborazione con l’Esercito Italiano, per la consegna di 7.200 dosi del vaccino Novavax".

E ancora: "Nella giornata di oggi alcuni mezzi, in collaborazione con l’Esercito Italiano, prenderanno in carico le scatole contenenti i vaccini Novavax e raggiungeranno la destinazione finale all'ospedale di Perugia".

Il vaccino Novavax

Novavax, come spiega Today, funziona con un meccanismo diverso rispetto a quelli a mRna di Pfizer e Moderna ed è un vaccino di tipo tradizionale, come quello antiinfluenzale per intenderci, a base proteica che contiene piccole particelle ottenute da una versione prodotta in laboratorio della proteina Spike del Coronavirus Sars-CoV-2. Questo nuovo vaccino utilizza la stessa tecnologia, usata da oltre 30 anni, di quella per i vaccini infantili contro l’epatite B, il meningococco B, l’herpes zoster e il papilloma virus. Secondo gli studi clinici effettuati, l'efficacia del vaccino della Novavax sarebbe al 90% paragonabile a quella dei vaccini a mRna, ma con minori effetti collaterali. Prevista la somministrazione di due dosi di uguale dosaggio a distanza di 21 giorni.