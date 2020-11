Coronavirus, il sindaco di Sigillo Fugnanesi: "Un positivo in più: intensificheremo i controlli"

Nuovo caso di positività a Sigillo registrato e comunicato al Comune da Dipartimento prevenzione-servizio igiene e sanità pubblica della USL UMBRIA. Il contagiato è residente nel nostro Comune ma in isolamento presso un altro municipio, intanto si registra un paziente guarito. "Al momento le persone positive nel nostro territorio comunale rimangono quindi in totale 22" ha spiegato il sindaco Fugnanesi "Sono tutte in buone condizioni. L’unità di crisi dell’ASL 1 sta continuamente monitorando la situazione ed effettuando le opportune verifiche. Saranno intensificati i controlli, mi appello alla responsabilità di tutti. Colgo l’occasione per esprimere, a nome di tutta la Comunità, la nostra vicinanza e augurare una pronta guarigione".