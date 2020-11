Coronavirus, il bollettino da Magione: sedici guarigioni e otto nuovi casi

"Sedici guarigioni e otto nuovi casi: gli attualmente positivi scendono a 164. Nelle farmacie arrivano i test sierologici rapidi: questo servizio grautio è rivolto esclusivamente a studenti fino a 19 anni, loro familiari (genitori, fratelli e sorelle, ulteriori familiari conviventi), assistiti che frequentano corsi universitari. Per usufruire del test è necessaria la prescrizione del medico di base o del pediatra, indicando “test sierologico covid in farmacia”. È inoltre necessaria la prenotazione presso la farmacia. Non possono accedere al servizio coloro che presentino sintomi (tosse, febbre, etc.)".

Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, aggiorna il bollettino del coronavirus in città: "Considerevole balzo di guarigioni oggi a Magione, con sedici concittadini che escono dall'isolamento. Otto i nuovi positivi con una persona ricoverata che torna a casa. Sei malati rimangono in ospedale, di cui due in terapia intensiva".

E ancora: "Il quadro sanitario a Magione - spiega il sindaco - è il seguente: 164 positivi (-6), 158 guariti (+16), 5 decessi, 215 in isolamento, 1.551 in isolamento concluso, 6 ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva)".