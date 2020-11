Coronavirus, Gualdo Tadino: più di 300 studenti in isolamento, 15 nuovi positivi

"Abbiamo 15 nuovi casi positivi al Covid-19 e purtroppo nessun guarito, in totale arriviamo ad 87 casi, di cui 4 ospedalizzati. Abbiamo inoltre altre 6 classi dell’istituto comprensivo in isolamento fiduciario, ad oggi quindi il numero totale dei soli studenti in isolamento fiduciario supera quota 300. La situazione è complicata e dobbiamo tutti dare il nostro contributo per affrontarla al meglio". Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, aggiorna il bollettino del coronavirus con un post su Facebook: "I contagi da alcuni giorni crescono anche nella nostra città in maniera consistente, i provvedimenti che ho firmato hanno l’unico scopo di cercare di arginare la diffusione del virus, so che sono duri, forse impopolari, ma io devo agire per tutelare la salute e la sicurezza pubblica".

E ancora: "Dobbiamo rimanere uniti in questa battaglia perché, ve lo ripeto, il virus si sta diffondendo in soggetti da 1 a 90 anni senza distinzione di età. Dobbiamo inoltre sempre ricordarci di continuare a garantire le cure anche ai soggetti affetti da altre patologie e che negli ospedali, così come nei servizi territoriali, tutto il personale sta facendo uno sforzo immane, in condizioni spesso al limite; a tutti loro va il mio più sentito ringraziamento. Ringrazio infine anche quelli che proprio non ce la fanno ad esprimere la critica in maniera civile e senza offendere, so che fa parte del gioco e la cosa non mi stupisce più di tanto, io vado avanti. Forza e coraggio, siamo una grande comunità, insieme ce la faremo".