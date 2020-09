Coronavirus, tre casi in tre giorni a Gualdo Tadino: "Usare la mascherina non è da sfigati"

Nuovo caso di contagio da coronavirus a Gualdo Tadino. E' il terzo in tre giorni. "Abbiamo un nuovo caso di positività al coronavirus in città non collegato ai due dei giorni precedenti", spiega il sindaco Massimiliano Presciutti con un post su Facebook: "Negli ultimi tre giorni tre contagi, ciò significa per chi ancora non lo avesse capito che il virus purtroppo è ancora presente e possiamo combatterlo solo coi nostri comportamenti quotidiani", sottolinea.

E ancora: "Portare la mascherina non è da sfigati, ma è assolutamente necessario, così come è necessario evitare comportamenti impropri inutili assembramenti ed igienizzare spesso le mani. Questa battaglia la vinciamo tutti insieme se saremo tutti responsabili".