Coronavirus, Gualdo Tadino: muore una delle suore contagiate. "Sono 209 i positivi"

Negli ultimi giorni si registra una leggera flessione della curva dei contagi a Gualdo Tadino. Ma qui si fermano le buone notizie del bollettino del 16 novembre diramato tramite social dal sindaco Massimiliano Presciutti. Purtroppo si registra un nuovo lutto: nella giornata di oggi è venuta a mancare una delle suore contagiate all'Istituto Bambin Gesù.

"Ci ha lasciato Suor Imelda, ci stringiamo in un grande virtuale abbraccio a tutte le consorelle del Bambin Gesù che con grande fede e forza stanno, insieme a tutti noi, affrontando questo difficile periodo" ha affermato il primo cittadino "Oggi abbiamo 10 nuovi casi e 4 guariti, in totale arriviamo a 209 casi complessivi in Città".

"Dobbiamo proseguire nella nostra battaglia continuando coi nostri comportamenti responsabili quotidiani. So che è un sacrificio enorme per tutti, so che state dando il massimo in un momento difficilissimo, dobbiamo resistere ed essere resilienti. Forza e coraggio, vinceremo noi!"