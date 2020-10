Coronavirus, bollettino a Gualdo Tadino: picco massimo di positivi. Cresce il gruppo in isolamento

"Oggi dobbiamo riscontrare altri 5 casi positivi al Covid-19 in città, il totale sale quindi a 16": inizia così il nuovo bollettino medico di Gualdo Tadino diramato dal sindaco Massimiliano Presciutti. Mai così tanti positivi dall'inizio della pandemia in città. Inoltre 16 sono in isolamento contumaciale, un'altra 50ntina invece sono in isolamento volontario. Dati che dimostrano che il virus circola ancora e che occorre ora più che mai "il massimo della cautela e del senso di responsabilità da parte di tutti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'aumento dei positivi sta alla base anche di molte leggende metropolitane, di molti in cerca di nomi ufficiali sui contagiati. Questo ha fatto indignare il sindaco di Gualdo che ha lanciato un appello: "Raccomando ancora una volta il massimo del rispetto per le persone, anche e soprattutto nel diffondere notizie palesemente infondate, in quanto i dati ufficiali vengono comunicati direttamente al sottoscritto dalla Asl. Dobbiamo tutti avere rispetto di chi è stato colpito dal Covid-19 e di chi soffre ed è in isolamento". Nessuno dei 16 positivi è in condizioni gravi: la maggior parte hanno ha sintomi lievi, altri sono asintomatici.