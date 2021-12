Green Pass obbligatorio sui mezzi pubblici, controlli delle forze dell'ordine e di BusItalia: i numeri

Green Pass obbligatorio sui mezzi pubblici. L’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, spiega che “con l’entrata in vigore del decreto-legge, dal 6 dicembre 2021 Busitalia ha attivato i controlli necessari per verificare il possesso del green pass da parte dei passeggeri del trasporto pubblico locale e regionale. Si tratta di controlli a campione svolti a terra, prima dell’accesso a bordo, come da programma concordato con Prefettura e Regione”.

“Nelle fasce orarie “di punta”, i controlli si sono concentrati sui principali Hub del servizio, quali ad esempio i capolinea, le stazioni ferroviarie ed i nodi di interscambio della rete, mentre nelle altre fasce orarie le verifiche sono state estese anche ad altre fermate della rete. Svolte secondo le giuste modalità – ha aggiunto l’assessore -, le attività di verifica non hanno condizionato la fluidità del servizio, che si è svolto in modo pienamente regolare anche in considerazione della presenza in quasi tutti gli Hub delle forze dell’ordine”.

E si passa ai numeri. Nell’arco della prima giornata (lunedì 6 dicembre) sono state controllate le certificazioni di 969 clienti, di cui 648 in Provincia di Perugia e 321 in Provincia di Terni. Soltanto 16 persone sono state trovate sprovviste di green pass valido, rispettivamente 9 a Perugia e 7 a Terni, che non hanno potuto avere accesso a bordo.

Nella seconda giornata di martedì sono state controllate le certificazioni di 969 clienti, di cui 623 in Provincia di Perugia e 317 in Provincia di Terni, riscontrando la presenza di 21 persone sprovviste di green pass valido, rispettivamente 8 a Perugia e 13 a Terni, che non hanno potuto avere accesso a bordo.

“Voglio ringraziare i dipendenti di Busitalia e le forze dell’ordine – ha concluso l’assessore Melasecche - che hanno garantito in questi primi due giorni la correttezza dei controlli senza ritardare la funzionalità del servizio”.