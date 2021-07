Coronavirus, Green Pass e colori Regioni: in arrivo il nuovo decreto

Sale l'attesa per il nuovo decreto Covid, che il governo Draghi è pronto a varare dopo il Consiglio dei Ministri andato in scena nel pomeriggio di oggi (giovedì 22 luglio).

Secondo quanto riporta Today ci dovrebbe essere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre e la decisione sul green pass, che dovrà essere esibito solo al tavolo per bar e ristoranti, se la consumazione avviene all'interno del locale. L'uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici (bus e metro) non dovrebbe essere nel dl anti-Covid come non dovrebbe esserci nemmeno l'obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.

PRIME ANTICIPAZIONI su *Green pass e nuove misure di sicurezza sanitaria:

Il Green pass servirà dal 5 agosto per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

L'obbligatorietà del green pass sarà estesa per l'accesso a spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.

Cambiano anche i parametri per i passaggi di colore delle regioni legati al rischio Covid: viene stabilito nel 10% l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e nel 15% delle ospedalizzazioni il tetto per decretare il passaggio dalla zona bianca a gialla, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate.

Terapie intensive al 20% e al 30% per le ospedalizzazioni per passare alla zona arancione e rispettivamente al 30% e al 40% per entrare in zona rossa.

La quarantena prevista in caso di contatto con persona positiva dovrebbe essere ridotta per chi in possesso di Green pass.

Treni e trasporti pubblici non saranno al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri: se ne riparlerà in un secondo momento in vista di settembre.

Le discoteche restano chiuse.

*Quanto sopra sono anticipazioni, in vista delle decisioni finali che assumerà il Consiglio dei Ministri.

Il Parlamento potrà poi ovviamente apportare modifiche e correzioni al decreto Legge.