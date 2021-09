Green Pass, nuove regole dall'1 settembre: cosa cambia per mezzi di trasporto e scuola

Scatta oggi (1 settembre) in Umbria come nel resto d'Italia l'obbligo di Green Pass diviene obbligatorio per il personale scolastico e universitario, per gli studenti universitari nonché per l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aerei

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green Pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio (mascherine, distanziamento…).

Green Pass, il riepilogo di Confocmmercio Umbria:

Il Green Pass, il certificato vaccinale anti Covid-19, diventa obbligatorio dal primo settembre (fino al 31 dicembre, a meno di estensione dello stato di emergenza) anche per viaggi a lunga percorrenza, treni interregionali, aerei e traghetti. Ma pure per insegnare a scuola, per l’intero personale scolastico e per gli studenti universitari, esclusi i minorenni.

Il Green Pass è già richiesto dal 6 agosto per mangiare e bere seduti a un tavolino al chiuso di bar e ristoranti, andare al cinema, a teatro o a una mostra, assistere a gare ed eventi sportivi, per piscina e palestra, per terme e spa, per partecipare a sagre, fiere, convegni e congressi, per parchi tematici e divertimento, per sale gioco, bingo, scommesse e casinò, per partecipare a concorsi pubblici o alle attività al chiuso di centri culturali e ricreativi.

Dal primo settembre, l’obbligo del Green Pass si estende ai mezzi di trasporto, ma non nei bus urbani. In particolare per: aerei - navi e traghetti, esclusi i collegamenti per lo Stretto di Messina; - treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; - autobus interregionali; - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Quando si ottiene il Green Pass? La Certificazione deve attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Green Pass è richiesto in zone bianche? Sì, la certificazione verde è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

L’obbligo del Green Pass non si applica: per i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica; ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.

Sanzioni per assenza Green Pass: le sanzioni vanno da 400 a mille euro per utenti ed esercenti.