Coronavirus, cosa si può fare e cosa è vietato dal 24 dicembre al 6 gennaio: i chiarimenti del governo

Arrivano le feste e stanno per entrare in vigore le nuove restrizioni varate dal governo con il 'decreto Natale' (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172) per arginare l'emergenza coronavirus. Dal 24 dicembre fino al 6 gennaio l'Italia sarà un’unica zona rossa, ad eccezione di quattro giorni arancioni (28, 29, 30 Dicembre 2020 e 4 Gennaio 2021).

Durante i giorni 'rossi' il coprifuoco resta dalle ore 22.00 alle ore 5.00 e massimo due persone non conviventi possono far visita ad amici o parenti (che potranno essere accompagnati da minori di 14 anni) che abitano nella stessa regione. Dal 21 dicembre non sarà possibile spostarsi tra regioni. Nel frattempo sul sito di Palazzo Chigi l'esecutivo risponde alle domande più frequenti dei cittadini nella pagina aggiornata delle 'Faq'. Eccole...

Continua a leggere >>>