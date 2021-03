Coronavirus, riunito il Consiglio dei Ministri: in arrivo il decreto-legge con le nuove misure

L'esecutivo pronto a varare misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19

Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri che era in programma questa mattina. All'ordine del giorno il decreto-legge in cantiere con cui l'esecutivo varerà nuove misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

L'ordine del giorno:

DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (PRESIDENZA - SALUTE);

DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (PRESIDENZA - GIUSTIZIA);

VARIE ED EVENTUALI;

NOMINA, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 400 del 1988, di un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.