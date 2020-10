Coronavirus, 36 casi nella scuola: ordinanza del sindaco di Foligno

Scuola chiusa per due settimane per coronavirus. Come spiega una nota ufficiale del Comune di Foligno "il sindaco Stefano Zuccarini ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche per 14 giorni, dal 22 ottobre al 4 novembre, della scuola secondaria di primo grado ‘Alunno’ di Belfiore".

Una decisione presa "in seguito alla presenza di numerosi casi di contagiati da Covid-19 (36 casi accertati e 3 classi in attesa di tampone)".

Nel periodo di sospensione delle attività "saranno compiute le necessarie operazioni di sanificazione dei locali del plesso scolastico".