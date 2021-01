Coronavirus, focolaio all'Istituto Prosperius: aumentano i contagi tra ospiti e operatori

Focolaio all'Istituto Prosperius Tiberino di Umbertide, nuovi contagi. "Al termine della giornata odierna dopo aver eseguito un ulteriore screenig, la situazione dell'Istituto Prosperius Tiberino di Umbertide vede due operatori in più contagiati rispetto a ieri, che portano il totale complessivo a 18. Per quanto riguarda i pazienti, sono stati riscontrati quattro nuovi casi di positività. Il numero di persone ospitate all'interno dell'area predisposta all'interno dell'Istituto per ospitare questa tipologia di pazienti è quindi di 28, visto che oggi due ricoverati con sintomi sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie". A darne notizia è il Comune di Umbertide, con una nota ufficiale.

"La situazione - spiega il Comune - è costantemente monitorata. Nella giornata di domani continueranno gli screening sia dei pazienti che degli operatori. Sempre giovedì si riunirà un comitato scientifico interno a cui parteciperanno anche specialisti della Usl Umbria 1 per esaminare il problema".