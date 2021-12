Coronavirus, di nuovo al lavoro il farmacista aggredito per i tamponi finiti: "Ancora scosso"

Un'aggressione assurda, subita alla vigilia di Natale, che lo ha lasciato scosso ma non gli ha impedito di tornare al suo lavoro: "Sono ancora molto scosso per l’accaduto ma progressivamente l’amarezza sta passando anche grazie alla solidarietà ricevuta da più parti" spiega Ramon Rustici, farmacita nella frazione perugina di Ripa colpito preso a testate da un cliente che ha perso la testa quando ha scoperto che i test rapidi anti-Covid a disposizione della farmacia erano esauriti a causa della grande richiesta sotto le Deste.

"Per fortuna - aggiunge Rustici - la maggior parte delle persone apprezza il lavoro che quotidianamente svolgiamo ed episodi come quello accaduto a me sono solo un’eccezione legata anche ad un momento storico strano che ingenera comportamenti anomali. La vicenda non ha in alcun modo intaccato la passione per il mio lavoro, che continuerò a svolgere con impegno e mettendomi come sempre al servizio della gente, sopprattutto in un periodo di emergenza sanitaria come è quello che stiamo vivendo”.

A Rustici arriva intanto la solidarietà da parte dell’ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia: “Condanniamo con forza questo vile gesto, violento ed ingiustificato - scrive l’ordine -, perpetrato peraltro ai danni di un professionista impegnato nelle sue funzioni ed al servizio della cittadinanza. Ci sentiamo di esprimere al collega la nostra più stretta solidarietà per una vincenda triste che non ha nulla a che vedere con i valori che contraddistinguono da sempre la nostra terra”.

Proprio per la gravità del fatto, che avrebbe in ipotesi potuto determinare danni ben più gravi al farmacista, l’ordine ha deciso di fare un passo ulteriore, sostenendo il professionista non soltanto a parole. “Qualora il collega decidesse di formalizzare alle autorità giudiziarie competenti la denuncia per l’aggressione subita - spiega ancora l’ordine - annunciamo fin da ora la nostra disponibilità a farci carico integralmente delle spese legali che dovesse affrontare. Nel contempo sarà nostra cura dar mandato ai nostri avvocati di presentare tutti gli atti necessari per procedere alla costituzione in giudizio quale parte civile dell’ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia nel costituendo processo penale. Risulta evidente, infatti, che la vicenda ha leso i diritti della nostra intera categoria che, per l’effetto, intendiamo tutelare nelle sedi opportune e deputate”.