Coronavirus, dall'Ema via libera al vaccino Pfizer BioNTech. Speranza: "La notizia che aspettavamo"

"È la notizia che aspettavamo". Così Roberto Speranza accoglie la notizia del via libera dato ieri (lunedì 21 dicembre) dall'agenzia europea del farmaco (Ema) al vaccino della Pfizer BioNTech, che ha aperto la strada alla prima autorizzazione all'immissione in commercio di un vaccino anti Covid-19 nell'UE da parte della Commissione Europea. "La battaglia contro il virus è ancora molto complessa - ha sottolineato il ministro della Salute -, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci dà più forza e fiducia".

Il vaccino Comirnaty sviluppato da BioNTech e Pfizer per prevenire Covid-19 – come evidenziato in una nota dell’Ema - è destinato alle persone a partire dai 16 anni di età. “La nostra valutazione approfondita - ha affermato Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema - significa che possiamo garantire ai cittadini dell'UE la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino e che soddisfa gli standard di qualità necessari. Tuttavia, il nostro lavoro non si ferma qui. Continueremo a raccogliere e analizzare i dati sulla sicurezza e l'efficacia di questo vaccino per proteggere le persone che assumono il vaccino nell'UE".