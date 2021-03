Coronavirus, il responso dell'Ema: "AstraZeneca sicuro ed efficace"

Nuovo via libera in arrivo per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, che era stato momentaneamente sospeso in via precauzionale in Italia e in altri Paesi dell'Europa in attesa delle verifiche dell'Ema (l'agenzia europea del farmaco) seguite alle segnalazioni di alcuni eventi tromboembolici. "È sicuro ed efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi e la somministrazione dei sieri", ha spiegato poco fa in conferenza stampa Emer Cooke, direttrice di Ema. Il parere dell'agenzia dovrebbe portare a riprendere le somministrazioni nei Paesi che le avevano sospese: "La conclusione scientifica a cui siamo arrivati - ha aggiunto la Cooke - offre loro le informazioni per prendere una decisione ponderata".

