Coronavirus, è morto l'Imam di Perugia: era ricoverato in terapia intensiva

L'Imam di Perugia, Abdel Qader Mohamad, è morto all'ospedale di Perugia. Era ricoverato dal 29 gennaio in terapia intensiva dopo il contagio da coronavirus. A darne notizia è il Santa Maria della Misericordia.

"L’Azienda Ospedaliera di Perugia - recita una nota - comunica il decesso dell’Imam di Perugia Abdel Qader Mohamad avvenuto alle 19,40 di oggi. L’Imam era stato ricoverato in Terapia Intensiva 2 il giorno 29 gennaio scorso perché affetto da polmonite interstiziale da SARS-CoV2 aggravatasi negli ultimi giorni nonostante tutte le terapie mediche e supporti intensivi messi in atto. La Direzione Generale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e la vicinanza alla comunità islamica".

Il cordoglio del Comune di Perugia - "Apprendiamo con profonda tristezza la notizia della scomparsa dell’Imam di Perugia Abdel Qader Mohamad, avvenuta sabato sera nel reparto di terapia intensiva del nosocomio perugino, in cui era ricoverato da fine gennaio.” In una nota il Sindaco Andrea Romizi, a nome dell’amministrazione e dell’intera città di Perugia, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’Imam.

“Siamo vicini alla famiglia e a tutta la comunità islamica della città -ha detto Romizi- a cui ci stringiamo in questo momento di dolore.”