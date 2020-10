Tampone negativo per monsignor Renato Boccardo dopo una cena a casa di amici: uno dei commensali è positivo

L’arcidiocesi di Spoleto-Norcia ha comunicato che "l'arcivescovo nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2020 si è recato a Roma per una riunione con il commissario straordinario alla ricostruzione. La sera è stato ospite a cena a casa di una famiglia di amici: marito, moglie e figlia. Alle ore 14.00 di lunedì 12 ottobre 2020 monsignor Boccardo viene avvisato della positività al Covid-19 della figlia (asintomatica) dei suoi amici ove era stato a cena. Il presule ha avvertito subito il suo medico, che ha disposto in via precauzionale il tampone, che è stato effettuato alle 16.30 al drive-in in via Manna a Spoleto. Tutti gli impegni in agenda per il lunedì pomeriggio sono stati sospesi. La mattina di martedì 13 ottobre 2020 la Asl ha comunicato la negatività al tampone effettuato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.