Coronavirus, ecco le nuove regole valide dal 7 al 15 gennaio: il decreto in punti

Mentre oggi (martedì 5 gennaio) e domani nel giorno dell'Epifania tutta Italia è ancora in zona rossa, da giovedì 7 fino al 15 saranno in vigore le nuove disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza coronavirus contenute nel decreto-legge aprrovato ieri notte dal Consiglio dei Ministri.

A riassumerli in alcuni punti principali è il Ministero della Salute sul proprio sito:

Dal 7 al 15 gennaio 2021 stop spostamenti tra Regioni

Weekend 9-10 gennaio in zona arancione con deroga 'piccoli Comuni' confermata

Zona rossa, prorogata deroga 'visita a casa'

Nuovi criteri per le fasce di rischio

Scuole superiori in classe dall'11 gennaio

Specifiche procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino

