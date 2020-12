Coronavirus, è il giorno del vaccino per i primi 85 umbri: il programma

E' il giorno del vaccino contro il coronavirus. Come spiega la Regione Umbria "l’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto, al servizio trasfusionale, accoglierà, a partire dalle ore 10, i team vaccinali delle quattro aziende ospedaliere e territoriali dell’Umbria ed i primi sanitari a cui verranno somministrate le dosi di vaccino prodotte da Pfizer".

"La giornata - come ha sottolineato l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto – rappresenta, oltre alle altre misure come l’uso dei dispostivi di sicurezza personale e il distanziamento sociale, un pilastro per il superamento della pandemia. Per il vaccine day sono complessivamente 85 i soggetti che saranno vaccinati: venti componenti dei quattro team vaccinali, operatori dell’ospedale di Spoleto e delle aziende sanitarie ed ospedaliere dell’Umbria e una quindicina di ospiti dell’Rsa Santa Margherita di Perugia".

Il vaccino Pfizer scongelato è arrivato al magazzino farmaceutico dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Poi, in sacca refrigerata, andrà verso il Servizio Immuno Trasfusionale dell’Ospedale di Spoleto dove alle ore 10 avrà inizio l’attività vaccinale.

"Testimonial della campagna vaccinale - scrive la Regione Umbria - saranno tutti gli operatori dei team vaccinali, ovvero i professionisti che rimarranno nel processo con un ruolo di primo piano continuando ad effettuare le vaccinazioni quando la campagna entrerà a pieno regime. Il cronoprogramma prevede che per primi dovranno essere vaccinati gli operatori del team vaccinale della Usl Umbria 1 visto che dovranno dopo recarsi presso la Residenza “S. Margherita” di Perugia per eseguire la vaccinazione degli ospiti. Alle 10,30 saranno vaccinati i team vaccinali dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda Ospedaliera di Terni e Spoleto, a partire dalle 11,30 partirà la vaccinazione degli operatori sanitari individuati dalle Aziende".