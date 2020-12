Coronavirus in Umbria, la mappa al 3 dicembre: tutti i dati comune per comune

Quindici morti, 286 nuovi positivi e 592 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 3 dicembre, sono 6762 (-321 rispetto al 2 dicembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.508 tamponi.

Al 3 dicembre sono 399 (-405 rispetto al 2 dicembre) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 54 (-8 rispetto al 2 dicembre) in terapia intensiva, e 8.385 (-303 rispetto al 2 dicembre) in isolamento.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 24.516 (+286 rispetto al 2 dicembre) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 17314 (+592 rispetto al 2 dicembre) i guariti, 440 (+15 rispetto al 2 dicembre) i decessi e 428.429 (+3508 rispetto al 2 dicembre) i tamponi eseguiti.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI (in aggiornamento)

ATTUALMENTE POSITIVI (in aggiornamento)

GUARITI (in aggiornamento)

DECEDUTI (in aggiornamento)

ISOLAMENTI CONTUMACIALI (in aggiornamento)

RICOVERATI (in aggiornamento)

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

