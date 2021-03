Coronavirus, oltre mille controlli nel week end: chiuso un negozio, 45 le multe

Forze dell'ordine in azione nella provincia di Perugia per verificare il rispetto delle norme anti-Covid: 834 i cittadini fermati e 234 gli esercizi commerciali monitorati

Un week end di intensi controlli quello appena passato (20 e 21 marzo) per le forze dell'ordine impegnate nell'ambito dell'attività coordinata dalla Prefettura di Perugia per verificare il rispetto delle restrizioni in vigore per l'emergenza coronavirus.

Un'attività che ha portato a fermare 834 persone con 41 multe sanzioni elevate per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Controlli sugli esercizi commerciali: 234 quelli monitorati e multa per il titolare di uno di questi, mentre per un negozio è scattata la chiusura temporanea.