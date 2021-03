Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria

Nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il provvedimento, spiega una nota della Regione Umbria, "resterà in vigore fino al 5 aprile e che sostituisce la numero 22 del 5 marzo".

E ancora: "Alcune delle misure già adottate sono confermate e prorogate, mentre altre vengono adattate all’attuale situazione epidemiologica umbra e tengono conto delle prescrizioni della sanità regionale e delle linee presenti nel Dpcm. In tal senso vi sono delle novità che riguardano soprattutto i servizi socio educativi della prima infanzia, i servizi educativi della scuola dell’infanzia e in generale le scuole operanti in quei distretti individuati dalla Sanità in cui si registrano particolari situazioni di diffusione del virus (come previsto da Dpcm in vigore)".

Nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: la decisione per le scuole

Nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: la decisione per i negozi

Nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: la decisione per la caccia