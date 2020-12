Coronavirus, Gualdo Tadino piange un'altra vittima: era ospite dell'Easp

"Purtoppo un’altra ospite dell’Easp che ci ha lasciato". Ad annunciarlo attraverso un video postato sulle pagine social del Comune è Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino che piange una nuova vittima del Covid (che viveva nella casa di riposo) e dirama poi il bollettino cittadino del 31 dicembre: 17 positivi, 18 guariti e i casi complessivi che scendono a 156.

"Stiamo combattendo una vera e propria guerra - dice Presciutti -, ormai da quasi un anno, contro un nemico subdolo ed invisibile che proseguirà purtroppo ancora per settimane e mesi. Il 2020 è stato un anno difficilissimo e complicatissimo, nel quale ho fatto scelte da far tremare i polsi, scelte che non avrei mai pensato di fare in vita mia. Spesso in beata solitudine assumendomi sempre e fino in fondo tutte le responsabilità che mi competono. Il mio unico obiettivo è stato sempre quello di tutelare al massimo la salute e la sicurezza dei cittadini, non certo quello di accontentare tutti".