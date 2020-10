Coronavirus, muore l'ex vice sindaco di Corciano. Il cordoglio di Palazzo dei Priori: "Vicini alla famiglia"

Messaggi di cordoglio e di vicinanza per la scomparsa di Sabrina Caselli, ex assessore e vice sindaco di Corciano, arrivano dall'amministrazione comunale di Perugia che esprime vicinanza alla famiglia. In particolare l'assessore alla sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Perugia, Luca Merli, all’epoca consigliere comunale a Corciano, la ricorda con affetto per le spiccate doti umane, sociali e politiche.

“Un grande abbraccio alla nostra carissima amica e compagna Sabrina Caselli, ma soprattutto persona per bene e sempre al servizio della propria comunità" è il messaggio di Nilo Arcudi, presidente del consiglio comunale di Palazzo dei Priori.

"Una tristissima notizia per Corciano e per tutta la comunità socialista umbra che ha potuto apprezzarla per la sua umanità e per le spiccate capacità professionali e politiche - sggiunge - Mi stringo alla sua carissima e bellissima famiglia in questo momento di grande dolore”.