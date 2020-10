Coronavirus, il bollettino da Corciano: 33 positivi e 62 in isolamento

"Sono in tutto 33 le persone positive a Corciano". Il Comune di Corciano, con un post su Facebook, divulga l'aggiornamento del contagio da coronavirus nel comune: "Si tratta - spiega l'amministrazione - per lo più di cluster familiari".

E ancora: "Il quadro sanitario a Corciano è il seguente: 33 positivi, 62 in isolamento. Trend in crescita, come in tutta la Regione. Si raccomanda massima prudenza ed attenzione".