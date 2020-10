Coronavirus, il bollettino da Corciano: 52 positivi e 80 in isolamento

"Trend in crescita, come in tutta la Regione". Secondo l'aggiornamento del 12 ottobre del Comune di Corciano "sono in tutto 52 le persone positive" al coronavirus nel territorio comunale. Come spiega l'amministrazione nel bollettino postato su Facebook "si tratta per lo più di cluster familiari".

Il quadro sanitario a Corciano, spiega ancora il bollettino, "è di 52 positivi e 80 in isolamento". E ancora: "Nel pomeriggio riunione con il Prefetto per i Sindaci dei Comuni Umbri più popolosi, tra cui Corciano, per delineare strategia coordinata".