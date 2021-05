Coronavirus, il governo accelera sulle riaperture: dal coprifuoco ai ristoranti, il nuovo calendario

Si è svolta nella prima serata di oggi (lunedì 17 maggio) a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri, che vedeva in discussione il prossimo "Decreto-legge recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Secondo quanto riportato da Today.it il governo guidato da Mario Draghi ha trovato la quadra sulla rimodulazione del calendario delle riaperture e già da domani, potrebbe essere pubblicato in gazzetta. Se così fosse, il coprifuoco passerebbe dalle 22 alle 23 già domani sera martedì 18 maggio.

IL POSSIBILE NUOVO CALENDARIO DELLE RIAPERTURE

Dovrebbero cambiare inoltre i parametri per la valutazione delle zone e dei colori, con l'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva che andranno a pesare insieme all'incidenza dei contagi. Secondo quanto avrebbe spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza a Regioni ed Enti locali, si starebbe in area rossa con oltre il 40% dell'occupazione dei posti letto in area medica e oltre il 30% in terapia intensiva; in giallo se l'occupazione delle terapie intensive è sotto il 20% e l'area medica sotto il 30%; in arancione se in rianimazione si sale sopra il 20% e in area medica sopra il 30%.

