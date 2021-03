Coronavirus, violazione del coprifuoco e assembramenti: decine di multe

Decine di multe elevate dai carabinieri di Città di Castello nella zona dell'Alto Tevere per la violazione delle normative anti Covid. Durante la settimana appena trascorsa - con la Provincia di Perugia ancora in zona rossa - i militari di Trestina hanno multato sei ragazzi per assembramento in località Breccione e tre stranieri sorpresi in strada senza un valido motivo dopo il coprifuoco.

Due le multe elevate dai carabinieri a Pietralunga e un'altra decina a Umbertide, sempre per violazione del coprifuoco.