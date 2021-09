Fontivegge, assembramenti e musica a tutto volume nel locale: blitz notturno della Polizia municipale

Fontivegge, blitz notturno della Polizia locale in un negozio etnico. La segnalazione è stata fatta sui social da Lorenzo Brunetti, uno dei più attivi residenti che si batte per la riqualificazione del quartiere e denuncia le situazioni di degrado.

"Ore 23:15, intervento della polizia comunale nel locale africano in piazza del Bacio, all’interno musica ad alto volume e probabile assembramento di persone. Non conosciamo l’esito dell’operazione, ne se siano state applicate eventuali sanzioni a carico del gestore. Da verificare quale sia esattamente l’uso ufficiale di questo spazio, all’esterno è ancora esposta la precedente insegna di bar e gelateria. L’intervento della polizia si suppone sia stato programmato, in quanto non era in corso nessuna rissa e nessuna circostanza immediata di pericolo o violenza".

Nelle ultime settimane sono state disposte diverse chiusure di attività commerciale per il mancato rispetto delle norme anti Covid, tra assembramenti, non utilizzo delle mascherine, feste da ballo abusive, vendita di alcolici e violazione delle ordinanze comunali che vietano bivacchi e consumo di cibo e bevande in piazze, vie e cortili pubblici a Fontivegge.